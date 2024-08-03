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Giriş kattaki anaokuluna attılar binayı sardı! 9 kişi hastanelik oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Giriş kattaki anaokuluna attılar binayı sardı! 9 kişi hastanelik oldu

Sultangazi'de giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

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2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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