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Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir hayatını kaybetti

Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir hayatını kaybetti

Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Gazeteci-Yazar Mustafa Nihat Yükselir, bir süredir Crohn hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi görüyordu. Yükselir, 54 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir çok yerel ulusal medya kuruluşlarında çalışan Mustafa Nihat Yükselir, bir dönem Star Gazetesi Dijital Medya Koordinatörlüğü ve köşe yazarı olarak da görev yapmıştı. Yükselir son olarak SuperHaber'de Genel Yayın Koordinatörlüğü görevi üstleniyordu.

Mustafa Nihat Yükselir kimdir?

1970 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Köyceğiz (Kırnako) köyünde doğan Yükselir, ilkokul üçüncü sınıfa kadar köy okuluna devam etti. Daha sonra Adana'nın Osmaniye ilçesine taşınarak lise eğitimini burada tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanarak İstanbul'a gitti.

Mustafa Nihat Yükselir, meslek hayatı boyunca birçok yerel ve ulusal medya kuruluşunda gazeteci ve yönetici olarak çalıştı. En son Star gazetesinde Dijital Medya Koordinatörü ve yazar olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Deniz Buluthan’ın babasıydı.

Yükselir'in vefatı, medya camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Onu tanıyanlar, çalışkanlığı ve gazetecilik mesleğine olan tutkusuyla hatırlayacak.

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