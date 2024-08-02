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THY ve Pegasus, İran seferlerini durdurdu

THY ve Pegasus, İran seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, İsrail ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferleri yarına erteledi. Pegasus ayrıca, İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak gece seferlerini gündüz gerçekleştirme kararı aldı.

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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Iran, Irak ve Ürdün planlı seferleri durdurdu

PEGASUS Havayolları, İRAN ve İsrail arasında devam eden gerilim dolayısıyla İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde değişikliğe gitti.

Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.

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