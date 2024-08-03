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Garanti BBVA'dan üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Garanti BBVA'dan üst düzey atama

Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akten, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

Mahmut Akten kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans diploması ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olan Akten, 1999'da global inşaat malzemeleri şirketi Holcim'de kariyerine başladı. 2006 yılında McKinsey&Co.'ya katıldı, Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Akten, 2012'de Garanti BBVA'ya katıldı ve 2022'ye kadar Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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