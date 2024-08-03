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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan erişim engeli açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan erişim engeli açıklaması

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili konuştu. Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" dedi.

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Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."

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