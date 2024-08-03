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Aşağılık paylaşım! Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'ye hakaret etti

Aşağılık paylaşım! Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'ye hakaret etti

Türkiye'nin Haniye için aldığı milli yas kararı sonrası Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, "Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar" notunu düştü.

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amas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybetmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

Düzenlenen süikast sonrası Türkiye cephesinden peş peşe sert açıklamalar yapılırken alınan kararla 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda; İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde dalgalanan Türk bayrağı dahil tüm temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde yaptığı skandal paylaşımlarla adından söz ettiren Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşıp Türkiye'ye hakaret etti. Wilders paylaşımında, "Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar." ifadesini kullandı.

İşte büyük tepki çeken o paylaşım:

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