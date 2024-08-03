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İstanbul ve Yalova'da "Narkoçelik-30" operasyonu! 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Yalova'da "Narkoçelik-30" operasyonu! 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen "Narkoçelik-30" operasyonlarında İran'dan Türkiye'ye nakledildiği belirlenen 1 ton 549 kilogram "metamfetamin"in ele geçirildiğini, zehir taciri ve imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu trafiğine ve zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "İstanbul ve Yalova'da düzenlenen Narkoçelik 30 operasyonlarında İran’dan ülkemize nakledildiği tespit edilen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda zehir taciri ve imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. Ülkemizi ulusal ve uluslararası zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü tarafından İran'dan "emdirme" yöntemiyle Türkiye'ye yollanan uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul'a gönderildiği, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, Yalova'daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda 240 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 259 kilogram sıvı halde metamfetamin, 50 kilogram kristal halde metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirildi."

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