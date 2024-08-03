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İsrail, Batı Şeria'da bir araca saldırdı: Biri Hamas komutanı 5 kişi öldürüldü

İsrail, Batı Şeria'da bir araca saldırdı: Biri Hamas komutanı 5 kişi öldürüldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde bir otomobile hava saldırısı düzenledi.

İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak hayatını kaybetti. Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, saldırı sonrası hastaneye kömürleşmiş 5 cesedin getirildiğini, bunlardan birinin Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi olduğunu açıkladı.

Bıleydi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu bilgisi paylaşıldı. Ölenlerden birinin Bıleydi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

Tulkerim'deki ulusal eylem grupları, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.

İsrail ordusu, yaptığı ilk açıklamada, söz konusu araçta silahlı direnişçilerin olduğunu bildirdi.

Öte yandan, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında Filistinlilere ve evlerine gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Çıkan çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan köyüne askeri araçlarla düzenlenen baskında 16 yaşındaki çocuk, Nablus'taki baskında da 4 Filistinli gözaltına alındı.

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