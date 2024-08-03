Instagram'a erişim engeli! CHP lideri Özgür Özel: Instagram konusunda bir küresel saçmalık, bir de ulusal saçmalık yaşanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram'a erişim engeline ilişkin konuştu.Özel "Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye'de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'ı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Instagram'a erişim engeline ilişkin soru üzerine, şu açıklamada bulundu:

"Instagram konusunda bir küresel saçmalık, bir de ulusal saçmalık yaşanıyor"

"Instagram konusunda bir küresel saçmalık, bir de ulusal saçmalık yaşanıyor. Küresel saçmalık, Meta denen Instagram ve Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniyye ile ilgili paylaşımlardan dolayı, o paylaşımlara kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir tarafı yok. Bu tip bir hizmet sağlayıcının, böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı, her fikir özgürce ve kısıtlanmadan suç içermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan Meta da yanlış yapıyor ama bunu görüp de buna misilleme yapmak için Instagram'ı... Dünya kadar insan oradan haberleşiyor, oradan ticaret yapıyor, oradan sipariş veriyor ve dünya kadar genç Türkiye'de Instagram'ı kullanıyor ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık, tamamen yanlış ve bu kararı hangi kafa nasıl alıyor? Mesela bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz? Bu karara hangi yargı mercinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez, sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar."

CHP Genel Başkanı Özel, gençlere şöyle seslendi:

"Ben bütün gençlere şunu hatırlatmak istiyorum, bugün Türkiye'yi yönetenler canları istediğinde bir gün, iki gün, üç gün Instagram'ı kapatabiliyorlar. Mesela çok başvurduğunuz Wikipedia'yı hiçbir sebep yokken yıllarca kapalı tuttular. Böyle bir zihniyet yönetiyor Türkiye'yi. Bu yasakçı zihniyetten Türkiye'yi gençlerin oyları kurtaracak. Önümüzdeki seçimde birçok yeni seçmen olacak. Ne zaman yapıldığına göre 5,5-6 milyon genç seçmen olacak. Bu sefer o genç seçmenler yerel seçimlerde bu yasakçı zihniyete dersini vermişti, genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye'de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunlara yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı, iktidardan engellemesi gerekiyor, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek."