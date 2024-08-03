İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiler çığ gibi
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor.
Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Saddam Hüseyin benzetmesi ile 'ölümle' tehdit eden İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın bugünkü alçak paylaşımı, tepkilere sebep oldu.
Sosyal medyada #ErdoğanınYanındayız ve #HepimizErdoğanız hashtagleri gündem olurken, muhalifler de dahil milyonlarca kişi Katz'a öfke kustu.
Katz ne demişti?
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Katz, paylaşımında Türk Bayrağı ve camilerin olduğu bir fotoğrafı alevler içinde gösterirken, Erdoğan'ın resmini de önlerine koymuştu.
@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.
Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.
Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.
Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.