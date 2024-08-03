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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten gelen açıklama şaşırttı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği ile ilgili yasa onaylandı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

Yasayı destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu. Bazı ünlü isimler bu yasaya tepki göstermek adına ilginç yollara başvurdu.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

Şarkıcı Hatice "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" diyerek köpek taklidi yaptığı anları paylaşmış ve uzun süre konuşulmuştu. Şimdi de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtıcı bir çıkış geldi.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

"Bana köpek diye seslenin"

Dilan Çıtak açıklamasında kendisine artık köpek olarak seslenilmesini istedi. Çıtak şu ifadeleri kullandı:

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