İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi

Şarkıcı Hatice "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" diyerek köpek taklidi yaptığı anları paylaşmış ve uzun süre konuşulmuştu. Şimdi de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtıcı bir çıkış geldi.