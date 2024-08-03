İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan bir garip istek! Sözleri akıllara durgunluk verdi
Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten gelen açıklama şaşırttı.
Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği ile ilgili yasa onaylandı.
Yasayı destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu. Bazı ünlü isimler bu yasaya tepki göstermek adına ilginç yollara başvurdu.
Şarkıcı Hatice "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" diyerek köpek taklidi yaptığı anları paylaşmış ve uzun süre konuşulmuştu. Şimdi de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtıcı bir çıkış geldi.
"Bana köpek diye seslenin"
Dilan Çıtak açıklamasında kendisine artık köpek olarak seslenilmesini istedi. Çıtak şu ifadeleri kullandı: