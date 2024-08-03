Hepsi polisin durdurduğu tırdan çıktı! Brandayı keserek kaçmaya çalıştılar
Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırın dorsesinden brandayı keserek kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Bu sırada tırın dorsesinde bulunan düzensiz göçmenler, brandayı keserek kaçmaya çalıştı.
Polis, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Tır sürücüsü M.T, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.