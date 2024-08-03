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Suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'nin oğlundan yeni açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'nin oğlundan yeni açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin büyük oğlu Abdusselam Heniyye, yıkımlar ve işgale rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye, Katar’ın başkenti Doha'da kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Törenin ardından Hamas yöneticileri ile taziyeleri kabul eden Abdusselam Heniyye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistin halkının mücadelesinin durdurulamayacağını dile getiren oğul Heniyye, "Bu cani siyonist düşmana mesajım, yüzyılı aşkın süredir liderlerimize yapılan bu saldırılar bizi durduramaz. Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız." dedi.

"Halkımıza, Allah'ın izniyle zaferin yakın olduğunu söylüyorum"

Zaferin yakın olduğunu ifade eden Heniyye, "Halkımıza, Filistin halkına, Gazze'deki halkımıza, Allah'ın izniyle zaferin yakın olduğunu söylüyorum. Allah'ın izniyle acılar sona erecek. Umuyoruz ki bu üzerimizdeki kasvetli hava dağılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrılığın zor olduğunu ancak bunun "en hayırlı ayrılık" olduğunu vurgulayan Heniyye, şunları kaydetti:

"Filistin halkının önderi olan babama yönelik tüm çabalarınız için Allah'a şükrediyorum, bu ayrılık acısı anlamına geliyor ama biz babamızın şehitlik mührüyle kendimizi kutluyoruz. Babamın kanı Gazzeli çocukların veya kişilerin kanından daha kıymetli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir.

Filistin halkının liderlerine ve ailelerine bu kutlu zaferi yaşatacağız. Umarım mesajım tüm İslam ve Arap ülkelerinin başkentlerine ulaşır ve bir gün Filistin halkıyla, liderleriyle, şehit aileleriyle birlikte bu zaferi kutlayacağız. Bizim mesajımız apaçıktır, izzet ve şerefin mesajıdır. İsrail'in bu bölgedeki işgali ve mevcudiyeti son bulacak ve bunu kutlayacağız. Yıkımlar, işgaller, soykırımlar olsa da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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