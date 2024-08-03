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Cezaevi firarisi dehşet saçtı! Eski eşinin evine gitti ve...

Cezaevi firarisi dehşet saçtı! Eski eşinin evine gitti ve...

Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

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İddiaya göre, ilçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. (38), yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. (33) ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti.

Ferhat D, evde tartışmaya başladığı Vesile Akgün ile eski kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Vesile ve Erol Akgün'ün cesetleri, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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