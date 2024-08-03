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HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Gazze'de bir üniversiteyi daha yerle bir etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu Gazze'de bir üniversiteyi daha yerle bir etti

 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binalarını bombaladığını duyurdu.

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Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, bombardıman sonucu üniversite yerleşkesinde bulunan binaların tamamen yerle bir edildiğini belirtti.

Basal, Tel el-Heva Mahallesi'ne giren İsrail ordusunun binaları patlayıcılarla yıktığını, savaş uçuklarının da havadan bombaladığını kaydetti.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, üniversitenin olduğu bölgeden şiddetli patlama sesleri duyduklarını ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

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