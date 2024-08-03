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MEB'den yeni adım! Spor ortaokulları açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den yeni adım! Spor ortaokulları açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla "spor ortaokulları" açılacak.Yeni eğitim öğretim döneminin başlatılacağı eylül ayında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama, ortaokul 5. sınıflarda hayata geçirilecek.

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Temel eğitimde Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, ilk öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılında eğitime almaya başlayacak.

Bakanlık, müzik alanının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkenin ilk spor ortaokullarının açılması için hazırlık yürütüyor.

Pilot başlatılacak yeni spor ortaokulları, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak.

Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, temel eğitimin genel amaçlarının yanı sıra öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak.

 Ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri yapılacak

Beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokullarının pilot uygulaması yapılacak.

Spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek.

Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek.

Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.

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