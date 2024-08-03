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İzmir'de belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü tarafından söndürüldü.

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Şair Eşref Bulvarı'nda ilerleyen Saide Yazıcı'nın (26) kullandığı otobüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsü durduran Yazıcı, yangın tüpüyle yangını söndürdü. Otobüs, yolcuların inmesinin ardından garaja çekildi.

Yazıcı, AA muhabirine aracın arka tarafındaki yangını bir motokuryenin uyarısı sayesinde fark ettiğini söyledi.

Sakinliğini koruduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sakince arka tarafa doğru ilerledim. Alt kısma eğilerek alevi fark ettim. Motor kapağını açmadan, aradaki boşluktan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladım. Söndüğünden emin olunca diğer taraftan kapağı açtım, o şekilde tekrar söndürmeye devam ettim. Çok şükür bir şey olmadan durumu kurtardık."

Yazıcı, bir yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Lütfen hayaliniz varsa peşinden koşun, gerçekleştirin." diye konuştu.

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