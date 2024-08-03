İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan belediyelerin borçlarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "İBB kurumunun tek bir kuruş SGK ya da vergi borcu bulunmamaktadır. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketimizin 1,5 milyar liralık borcu vardır ama bu borç bizim dönemimizde olmamıştır, 2021 yılında bu borcu yapılandırdık, ödemesini tıkır tıkır yapıyoruz. Ödüyorsan, yapılandırmışsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir." dedi.

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İBB Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaları hatırlattı.

SGK'nin açığının 22 yılda 3 kat arttığını belirten İmamoğlu, 2023 yılında vatandaştan alınan vergilerden SGK'ye 885 milyar lira aktarıldığını, bu rakamın bütün belediyelerin toplam borcunun 10 katı olduğunu söyledi.

Halkçı belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayan İmamoğlu, kent lokantası, eğitim, burs, kurban yardımları ve kreş gibi faaliyetlerini anlattı. Metro, otobüs ve çevreci projelerinin onay beklediğini belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İBB kurumunun tek bir kuruş SGK ya da vergi borcu bulunmamaktadır. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketimizin 1,5 milyar liralık borcu vardır ama bu borç bizim dönemimizde olmamıştır, 2021 yılında bu borcu yapılandırdık, ödemesini tıkır tıkır yapıyoruz. Ödüyorsan, yapılandırmışsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir. 7 iştirak şirketimizin 2,3 milyar borcu var. Kuşkusuz bunlar ödenecektir, biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve gelir gelmez.

Parti ayrımı yapmaksızın, bu kadar büyük sıkıntıların içinde gördüğünüz küçük oranda bir öneme sahip olmasına rağmen bu borçların icra getirerek değil, Cumhurbaşkanı dedi diye kraldan fazla kralcılık oynayarak değil, sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte çalışalım. Belediye başkanı arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında çalışıyoruz, çözüm önerileri üretiyoruz. Bu çözüm önerilerimizden oluşan paketi kısa süre içerisinde ilgili makamlara sunacağız. Kimsenin hamasi gündem maddeleriyle halkın gerçek sorunlarını perdelemesine müsaade etmeyeceğiz."

"Böyle bir gündemimiz yok"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı forsuyla yan yana getirilen fotoğrafının CHP'li belediye başkanları tarafından paylaşıldığı hatırlatılarak, "Bu fotoğraflar size cumhurbaşkanlığı adaylığını hissettiriyor mu? Artık 'Cumhurbaşkanı adayıyım' diyebiliyor musunuz?" diye soruldu.

İmamoğlu "Zamanı geldiğinde her şey konuşulur, çözülür. Böyle bir gündemimiz yok. Benim ruhumu zerre kadar ilgilendiren, okşayan bir tarafı yok. Tam aksine beni rahatsız etmiştir." yanıtını verdi.

"Beni böyle bir konuda niye ekledi düşünmeden edemiyorum"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın kendisini Twitter'da etiketleyerek paylaşım yapmasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Beni tebrik etmeye bile gelmemiş bir ülkenin dış misyonu. 5,5 yıldır buradayım, beni böyle bir konuda niye ekledi düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan. Bizim milletimize dönük, devletimizin kurumlarına dönük, bütün farklı düşüncelerimize rağmen seçilmiş insanlara dönük, demokrasiyi hiçe sayarak, iç hukukumuz üzerinden birtakım manevralarla bir fayda elde edeceğini zanneden akıl basit, zavallıdır. Ben gerekli cevabı verdim."

İBB Başkanı İmamoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin yasa hazırlanırken belediyelerden görüş alınmamasını da eleştirerek, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.