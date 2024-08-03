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İranlı yetkili Haniye'nin son akşamını anlattı!

İranlı yetkili Haniye'nin son akşamını anlattı!

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğrayarak şehit edildi. Haniye'nin vefatının ardından akıllarda pek çok soru var. İranlı yetkili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, İran'ın İsrail'e nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Bir İranlı yetkili, "İran, kendi toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve onurunu koruma konusunda asla tereddüt etmeyecektir" dedi.

İsrail'in kınanmaması durumunda, İran'ın BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak caydırıcılık hususunda girişimlerde bulunacağını söyledi.

O AKŞAM NELER YAŞANDI?

Merak edilen konulardan biri de saldırı öncesinde neler yaşandığıydı. İranlı yetkilinin verdiği bilgiye göre; Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninin ardından Filistin ile ilgili bir fuara katıldı. Ardından kalacağı misafirhaneye geçti. Saldırıya uğramasaydı, ertesi sabah Tahran'dan ayrılacaktı.

HANİYE DAHA İYİ KORUNABİLİR MİYDİ?

Haniye'nin daha iyi korunabileceği yönündeki sorulara yetkili, "Koruma yeterliydi," şeklinde yanıt verdi ve Haniye'nin güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Yetkili, saldırının ABD ve Batılı ülkelerin en üst düzey desteği ile gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Desteklerin çeşitleri, lojistik ve teknik destekleri de göz önünde bulundurun" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

İranlı yetkili, "Müslüman ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan işgalci rejime karşı birlik olmalarını ve birçok alanda yaptırımda bulunmalarını bekliyoruz" dedi. Filistin konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduklarını belirterek, Filistin davası için Türk devleti ve milletine gösterdikleri tutumdan dolayı teşekkür etti.

KAYNAK: CNN TÜRK

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