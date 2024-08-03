Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını açıkladı.Abone ol
Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
4 YILLIK SÖZLEŞME
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.
Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth, 41 maçta süre aldı.
28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol ve 6 asist kaydetti.