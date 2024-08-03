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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.

Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth, 41 maçta süre aldı.

28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol ve 6 asist kaydetti.

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