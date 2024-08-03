ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi bölgeye ulaştı!

Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından sıcak dakikalar yaşanıyor. İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.Abone ol
ABD İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.
ARADA SADECE 10 KİLOMETRE VAR
İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.
"DÜNYA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE SAHNE OLACAK"
Öte yandan İran medyasında da sık sık yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.
"SİYONİST REJİM BİTTİ"
İsmail Haniye suikastı sonrası İsrail'e misilleme sözü veren İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi.