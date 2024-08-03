ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi bölgeye ulaştı!

Yusuf Dikeç: Madalyada 24 yıllık çalışma ve emek var

Süper Kupa sahibini buluyor! Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Plaj ve otele terör örgütü tarafından saldırı yapıldı! Çok sayıda ölü var