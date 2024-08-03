Mourinho, Galatasaray'ın gözdesi için devreye girdi!

Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için düğmeye basan Fenerbahçe, Galatasaray'ın gündeminedeki Scott McTominay'a kancayı taktı. Jose Mourinho eski öğrencisini telefonla aradı.

Abone ol

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, birbirinden önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sander Berge ve Sofyan Amrabat'ın ardından sarı-lacivertliler, Scott McTominay'ı da listesine dahil etti.

İNGİLİZLER DOĞRULADI

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de bu transfer girişimi doğrulandı. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki İskoç orta saha için Manchester United'la bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Tecrübeli orta saha için Fulham ve Galatasaray da devrede... Sarı-lacivertlilerin transferde en büyük kozu ise bu konuda teknik direktör Jose Mourinho...

"YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Portekizli çalıştırıcının, ManU'dan eski öğrencisini aradığı ve "Scott, yeniden birlikte çalışalım" diyerek Fenerbahçe'ye davet ettiği belirtildi. Ada medyası, F.Bahçe'yi transferde önde görüyor.

Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, McTominay'ın satılmasına karşı. Ada medyasına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki spor adamı, "Geçen yıl Fred ve McTominay'dan birinin gitmesi gerekiyordu. Fred gitti. Bu sezon ise McTominay satılmamalı ve takımda kalmalı" ifadelerini kullandı.

A TAKIMA MOURINHO ÇIKARDI

Manchester United'ın altyapısında futbola başlayan Scott McTominay, ilk kez A Takıma 1 Temmuz 2017'de yükseldi. Oyuncuyu A takıma kazandıran isim ise o dönem ManU'yu çalıştıran Jose Mourinho...

İskoç oyuncu, bu nedenle Jose'ye ayrı bir sevgi besliyor ve onu bir baba figürü olarak görüyor. Bu nedenle Scott'un F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ