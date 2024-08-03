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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray’da gözler yıldız golcü İcardi’de olurken Beşiktaş, yeni transferi İmmobile ile gol arayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 0-0 Beşiktaş Süper Kupa maçı (CANLI SKOR)

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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