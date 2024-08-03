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Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Kadınlar 66 kiloda mücadele eden son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalinde Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 kaybederek Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Öte yandan Busenaz'ı eleyen Suwannapheng'in cinsiyeti sosyal medyada tartışılmaya başladı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Tayland'dan Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. Busenaz, son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

RAKİBİNİN CİNSİYETİ TARTIŞILIYOR

Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet tartışmaları sürüyor. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan başka bir isim olan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekilmiş, bu olay olimpiyatlara damga vurmuştu. Öte yandan Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde yenildiği Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'in de cinsiyeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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