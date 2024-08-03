Yurdun birçok noktasında Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara tepkiler sürüyor. Yurdun dört bir yanında düzenlenen protesto gösterileriyle katil İsrail'in saldırıları kınandı.

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Şehit İsmail Haniye'yi anmak ve Filistin'e destek için yüzlerce kişi sokağa döküldü. Bursa'da binlerce kişi Ulu Cami önünde toplandı.

"Hepimiz Heniyye'yiz, hepimiz Gazze'yiz. Ölmedik dipdiriyiz" pankartıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Burada, İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü

Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'ndan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde Adalar mevkiine kadar ilerledi.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Mehmet Başayiğit, geçen çarşamba İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin küresel protesto çağrısıyla dünyanın pek çok yerinde eylemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Başayiğit, "Siyonist zalimler, emzikli bebekten ak saçlıya kadar nefes alan her canlının katledilmesini kendilerine hak görmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler ise onları alkışlarla ülkelerinde ağırlamış, zulme açıktan destek vermiş, insan hakları ve medeniyet iddiaları konusundaki iki yüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır" dedi.

Zonguldak

Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve 10 aydır saldırılar altında yaşayan Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Zonguldak Valiliği önüne ulaştı.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.