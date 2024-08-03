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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Championship ekibi Norwich City'den dün Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncu için kulübüne ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

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Galatasaray, Championship ekibi Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibi ile transfer konusunda el sıkıştı ve Brezilyalı oyuncu ile de 5 yıllık anlaşma sağladı.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi için Norwich City'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Sarı-kırmızılı takımın bonservis bedelini taksitler halinde yıllara yayacağı belirtildi.

Gabriel Sara geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City'de 53 resmi maça çıktı. Sara, bu müsabakalarda 14 gol atarken, 13 kez de asist yaptı.

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