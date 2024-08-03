BIST 10.473
DOLAR 33,20
EURO 36,27
ALTIN 2.608,81
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Abone ol

Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ KUPANIN SAHİBİ

Maçın büyük bölümünde etkili olan Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Immobile, ilk resmi maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Immobile, ilk resmi maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Ukrayna ordusu duyurdu! Rusya'ya S-400 darbesi
Ukrayna ordusu duyurdu! Rusya'ya S-400 darbesi
Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu
Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu
Okan Buruk'tan transfer itirafı: Görüşmemiz var
Okan Buruk'tan transfer itirafı: Görüşmemiz var
MİT'in arabuluculuğunda gerçekleştirilen tarihi takasın detayları: Yedi uçağın üç yıllık sırrı!
MİT'in arabuluculuğunda gerçekleştirilen tarihi takasın detayları: Yedi uçağın üç yıllık sırrı!
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferler yapılamıyor
Yurdun birçok noktasında Filistin'e destek yürüyüşü
Yurdun birçok noktasında Filistin'e destek yürüyüşü
Beşiktaş, Galatasaray'ı farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Beşiktaş, Galatasaray'ı farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti
Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı