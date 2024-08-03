Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

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Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ KUPANIN SAHİBİ

Maçın büyük bölümünde etkili olan Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.