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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Pihla Kaivo-oja'yı mağlup etti ve Paris 2024'te yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Buse Naz Çakıroğlu'nun madalyayı garantilemesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finalde! Madalya garanti ve altın olacak inşallah!"

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