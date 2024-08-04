Benzine indirim geliyor, tarihi de belli! Araç sahipleri aman dikkat

Milyonlarda araç sahibi benzin ve motorine gelen zamlardan dolayı kara kara düşünürken, brent petrol fiyatlarındaki nedeniyle yapılacak olan indirimle nefes alması planlanıyor. 6 Ağustos 2024 itibariyle yapılacak olan bensin indirimi 1 lira 73 kuruş olacak. Motorin grubuna ise herhangi bir indirim yapılmayacak.

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Son günlerdeki döviz ve altındaki hareketlilik brent petrol fiyatlarını da etkiledi. Buna göre, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatlarında 6 Ağustos 2024 itibariyle indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS 2024)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şöyle seyrediyor;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,73 TL

Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,14 TL

Motorin litre fiyatı: 44,68 TL