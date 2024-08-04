Süleyman Özışık ölümünün 1. yıl dönümünde rahmetle anılıyor

İnternethaber'in bugünlere gelmesinde pay sahibi olan gazeteci Süleyman Özışık, ölümünün 1. yıl dönümünde rahmetle sevgi ve saygıyla anılıyor.

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Gazeteci Süleyman Özışık'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. İnternethaber'in kurucularından ve Özışık, 52 yaşında kansere yenik düşerek 4 Ağustos 2023'te aramızdan ayrıldı.

2021 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özışık, takipsizlik kararı beklerken yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir karakola imza atma kararı ile karşılaştı.

Dosyası elden ele dolaştı dava açılmadı

Suç duyurusunun üzerinden 2 yıl 3 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen dava açılmadı, dosyası Ankara ve İstanbul arasında savcılar arasında gidip geldi. Hayattayken defalarca mahkemede yargılanmak istediğini haykırdı, masumiyetini yargı önünde dile getirme hayaline sağlığı el vermedi.

Mahkemede hesaplaşmak istedi ömrü yetmedi

Bu dosyanın bu kadar sürüncemede bırakılmasının zulüm olduğunu söyleyen Özışık, 2022 mart ayında yayınladığı bir videosunda "Eğer suç işlemişsem delil bulduysanız hapse atın canım yanarsa namerdim. Ama ortada delil bulamamışsınız dosyayı oradan oraya gönderiyorsunuz ben buna tahammül etmem." ifadelerini kullandı.

Sevenleri kahroldu

Medya dünyasında dışlanan ve geçim derdine düşen Özışık, başta Hadi Özışık olmak üzere kardeşlerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak 2023'in başlarında rahatsızlığı artınca tetkikler sonucu kanser olduğunu öğrendi. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Özışık, 6 ay gibi kısa bir sürede aramızdan ayrılarak sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a giderek çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan ağabeyi Hadi Özışık'la birlikte 2000 yılında internethaber.com'u kurdu.

2005'te sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi. İnternethaber ile Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Özışık, 4 Ağustos 2023'te yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.