Danimarka: MİT'in takas operasyonu Türkiye için büyük bir diplomatik zafer

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönettiği takas operasyonunun "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" olduğunu söyledi.

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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.

"Türkiye'nin büyük bir diplomatik zaferi" olarak nitelendirdiği operasyonun, Belarus ve Rusya'dan çıkarılan 16 kişi için de iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Rasmussen, Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti.

Rasmussen, ayrıca takas operasyonunda Rusya'ya gönderilenlerin sayısının bu ülkeden gelenlerden az olmasına dair memnuniyetini dile getirdi.

MİT’ten büyük takas operasyonu

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.