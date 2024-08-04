Mauro Icardi, Süper Kupa'da madalya almaya çıkmadı

Süper Kupa finalinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Maçın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi. Galatasaray'ın yıldız forveti Icardi ise madalya almaya çıkmadı.

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TFF tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 5-0 galip geldi.

Maçın ardından ise madalya ve kupa töreni düzenlendi.

MADALYA ALMAYA ÇIKMADI

Madalya almaya çıkan oyuncular arasında ise Galatasaray'dan Mauro Icardi yer almadı.

Bugün oldukça tutuk bir görüntü çizen Arjantinli futbolcunun bu hamlesi, sarı-kırmızılı taraftarın da tepkisine yol açtı.