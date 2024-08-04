BIST 10.473
DOLAR 33,20
EURO 36,27
ALTIN 2.608,81
HABER /  DÜNYA

İran'ın İsrail'a yapacağı saldırısı öncesi ABD'li general Orta Doğu'ya koştu

İran'ın İsrail'a yapacağı saldırısı öncesi ABD'li general Orta Doğu'ya koştu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

Abone ol

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söylemişti.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine indirim geliyor, tarihi de belli! Araç sahipleri aman dikkat
Benzine indirim geliyor, tarihi de belli! Araç sahipleri aman dikkat
İran'dan Heniyye suikastı sonrası Mossad itirafı
İran'dan Heniyye suikastı sonrası Mossad itirafı
Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! Türkiye'den kalkan gizemli uçak
Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! Türkiye'den kalkan gizemli uçak
Süleyman Özışık ölümünün 1. yıl dönümünde rahmetle anılıyor
Süleyman Özışık ölümünün 1. yıl dönümünde rahmetle anılıyor
Mauro Icardi, Süper Kupa'da madalya almaya çıkmadı
Mauro Icardi, Süper Kupa'da madalya almaya çıkmadı
Danimarka: MİT'in takas operasyonu Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Danimarka: MİT'in takas operasyonu Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Okan Buruk: Bahane değil ama bu statta futbol oynanmaz
Okan Buruk: Bahane değil ama bu statta futbol oynanmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Immobile, ilk resmi maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Immobile, ilk resmi maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Ukrayna ordusu duyurdu! Rusya'ya S-400 darbesi
Ukrayna ordusu duyurdu! Rusya'ya S-400 darbesi