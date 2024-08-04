İsrail ordusu Gazze'de hastane çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef alması sonucu en az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı alanına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hastane bahçesinde çadırların yandığı, yaralıların kurtarılmaya çalışıldığı çabaları görülüyor.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde el-Hasenat ailesine ait evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, yaralananlar olduğu belirtildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evini hedef alması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 550 Filistinli öldü, 91 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 303. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze kentinin Zeytun, Tel el-Hava ve Sabra mahalleleri de gece boyunca İsrail topçu birlikleri tarafından bombalandı. İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi kıyısındaki Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Suudi Mahallesi'ni askeri araçlarla baskın düzenleyerek yoğun ateş altına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi üzerinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Bezzar Caddesi üzerinde bekleyen bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları El-Mamedani Hastanesi'ne nakledildi.