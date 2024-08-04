BIST 10.473
DOLAR 33,20
EURO 36,27
ALTIN 2.608,81
HABER /  GÜNCEL

Hatay’da çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’da çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu 15. saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! İntikam çok yakında
ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! İntikam çok yakında
İsrail ordusu Gazze'de hastane çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusu Gazze'de hastane çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Hamas’tan açıklama: "Süreç başladı"
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Hamas’tan açıklama: "Süreç başladı"
Sigara üreticisine 6 milyar liralık rekor ceza Mehmet Şimşek duyurdu
Sigara üreticisine 6 milyar liralık rekor ceza Mehmet Şimşek duyurdu
Şampiyondan erken veda! Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti!
Şampiyondan erken veda! Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti!
Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi
Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi
Beşiktaş'tan Galatasaray'a salıncak tepkisi: Bir dahakine edebinle sevin
Beşiktaş'tan Galatasaray'a salıncak tepkisi: Bir dahakine edebinle sevin
Instagram ne zaman açılacak? Neden kapandı? 48 saat detayı...
Instagram ne zaman açılacak? Neden kapandı? 48 saat detayı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İran'ın İsrail'a yapacağı saldırısı öncesi ABD'li general Orta Doğu'ya koştu
İran'ın İsrail'a yapacağı saldırısı öncesi ABD'li general Orta Doğu'ya koştu
Benzine indirim geliyor, tarihi de belli! Araç sahipleri aman dikkat
Benzine indirim geliyor, tarihi de belli! Araç sahipleri aman dikkat
İran'dan Heniyye suikastı sonrası Mossad itirafı
İran'dan Heniyye suikastı sonrası Mossad itirafı