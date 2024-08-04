Hatay’da çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu 15. saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Abone ol
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.