Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanı, tüm zamanların rekorunu kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'nda 1217 uçak trafiği ve 223 bin 217 yolcu ile tüm zamanların hem uçak trafiği hem de yolcu sayısı rekorunun kırıldığını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1217 uçak trafiğine hizmet verildiğini belirterek, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da, ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı. Bu veriler, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 3 Ağustos tarihinde 88 bin 250 dış hat yolcusu gelmişti. Ayrıca, 3 Ağustos günü Antalya Havalimanı'nda 1217 uçak iniş ve kalkış yaptı. Bu yoğunluk, Antalya'nın turizmdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.