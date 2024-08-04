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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı ne olacak?

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı ne olacak?

İç piyasada gözler temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte kira artış oranları da netleşecek. Gelen rakamlarla birlikte ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belli olacak.

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Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. İşte temmuz ayı enflasyon oranı beklentisi.

TÜİK tarafından temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında oldu.

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği tahmin edildi.

12 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak

Temmuz ayı enflasyon rakamıyla birlikte 12 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu oran ev sahibi ve kiracılar için kritik önem taşıyor.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar bu veriyi bekliyor.

Gelen rakamlarla birlikte ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belli olacak. 

Kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.

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