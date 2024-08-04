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Hatice Akbaş Paris Oyunları'nda finalde!

Hatice Akbaş Paris Oyunları'nda finalde!

Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda Güney Koreli Aeji Im'i yenerek finale yükseldi. 8 Ağustos'ta Çinli Yuan Chang ile altın madalya için mücadele edecek.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.

Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

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