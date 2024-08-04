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Rize'de korkunç kaza: Uçuruma devrilen cipteki 2 kişi öldü

Rize'de korkunç kaza: Uçuruma devrilen cipteki 2 kişi öldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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