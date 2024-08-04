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HABER /  POLİTİKA

CHP'de olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

CHP'de olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

CHP Genel Merkezi'nde yapılan il başkanları toplantısının ardından olağanüstü kurultay kararı alındı. Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

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CHP Genel Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan il başkanları yaklaşık 5 saat süren il başkanları toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi toplantısında olağanüstü kurultay kararı alındı.

CHP Olağanüstü Kurultay'a gidiyor

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eylül ayında düzenlenmesi planlanan tüzük kurultayı çalışmalarına ilişkin il başkanlarının görüş ve önerileri alındı.

Toplantıda, planlanan tüzük kurultayının 4 Eylül’de Sivas’ta gerçekleştirilecek temsili bir açılış ile başlaması konuşuldu.

5 Eylül’de ise Ankara’da 90 kişilik bir komisyon ile devam edecek olan tüzük kurultayının, 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde devam edeceği bildirildi.

Parti Meclisi toplandı

Ayrıca toplantının ana gündem maddeleri arasında ön seçim ve genel başkan dahil olmak üzere dönem sınırlaması konularının yer aldığı öğrenildi.

İl başkanları toplantısı sonrası, Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı. 

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