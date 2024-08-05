İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlenen suikastın İsrail'in büyük bir hatası olduğunu belirterek, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti. Pezeşkiyan görüşme sonrası İsrail ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak'

Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran, bölgedeki ülkelere, İsrail'e karşı misilleme saldırısına müdahale etmeye kalkışmaları halinde kendilerinin de hedef alınacağını diplomatik kanallar aracılığıyla iletti.

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine ortak hareket mesajı

İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.

'Tahran'a İsrail'deni İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmedim'

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, de Ürdün Kralı Abdullah'ın selam ve başarı dileklerini Pezeşkiyan'a ileterek, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı." ifadesini kullandı.

Safadi, "Tahran'a yaptığım ziyaret, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları açık ve net bir şekilde çözmek amacıyla gerçekleşti. Böylelikle karşılıklı çıkarlarımız sağlanmış olsun. İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmedim" dedi.