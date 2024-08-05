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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin oldu

Filenin Sultanları'nın rakibi Çin oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6 Ağustos'ta Çin ile karşılaşacak. Maçın başlama saati daha sonra duyurulacak.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Mücadelenin başlama saati sonra belli olacak.

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