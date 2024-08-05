Trabzonspor eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti

Trabzonspor'un kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti. Kulüp, Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, camiaya ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Abone ol

Trabzonspor'un kurucularından olan ve kulüp başkanlığı da yapan Ahmet Salih Erdem, hayatını kaybetti.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski başkanımız Ahmet Salih Erdem’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erdem’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erdem'in spor kariyeri

Erdem'in 1950'li yılların sonlarında arkadaşlarıyla birlikte Yıldızspor'u kurduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra kulübün ismi değişti ve 24 Şubat oldu. 1960'lı yılların başında ise kendisine İdmanocağı Kulübü yöneticiliği teklif edildi ve bu teklifi kabul ederek görevine başladı. 1967 yılına gelindiğinde ise Trabzonspor'u kuran 20 kişi arasında yer alarak hem kurucumuz hem de ilk yöneticilerimizden biri oldu. 1973 yılında eski başkanımız Suat Oyman'ın yönetiminde 2. başkanlık görevini sürdürürken, Oyman'ın göreve devam etmemesi üzerine yapılan kongrede başkan seçildi ve kulübümüzün 4. başkanı olarak kayıtlara geçti. Öze dönüşün mimarlarından biri olan Erdem başkanlığında Trabzonspor, hasretle beklediği 1. Lig'e yükseldi. Ahmet Salih Erdem başkanlığında İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Trabzonspor, 1975 yılında tarihimizdeki en anlamlı kupalarımızdan biri olan Kıbrıs Barış Kupası'nı da müzesine götürdü. Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Ahmet Salih Erdem, bu görevini 5 dönem sürdürdü. Mütevazılığı, duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ahmet Salih Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı."