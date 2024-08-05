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Marmara Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Marmara Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi. Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.

Marmara Denizi fay hattı

Marmara Denizi, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgedeki büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirtiyor ve kişileri hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

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