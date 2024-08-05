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Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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M.T. ve V.T, aralarında husumet olduğu iddia edilen Z.B. ve S.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.B. ve S.G, M.T. ve V.T'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

V.T'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler Z.B. ve S.G. polis tarafından gözaltına alındı.

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