Tarihi rehine takasında Rus sanatçı MİT mensuplarına hayran kaldı hepi çok şıktı

Esir takasları tarihinin en kapsamları operasyonlarından biri geçtiğimiz hafta Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti. Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Sasha Skochilenko, takas işleminin nasıl gerçekleştiğini anlatırken Türk istihbarat personelinden çok etkilendiğini söyledi.

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Sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini anlatan Rus sanatçı, kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu anlattı.

Tutukluları taşıyan uçak Ankara’ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok “havalı” olduğunu söyleyen Skochilenko, “Bizi karşılayan Türkler çok ciddiydi. Hepsi siyah takım elbiseler giymişti, Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler” dedi. Rus sanatçı, MİT personelinden “Kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklılardı. Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı” sözleriyle bahsetti.

Skochilenko, Rusya’da marketlerdeki fiyat etiketleri yerine savaş karşıtı mesajlar yapıştırdığı için geçen sene 7 yıl hapse mahkûm edilmişti.