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Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi!

Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi!

Ukrayna’da, tedarik edilen F-16 tipi savaş uçakları kapsamında seremoni düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, seremonide yaptığı konuşmada, imkansızı başardıklarını belirtti. Ayrıca savaş uçakları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, seremonide yaptığı açıklamada, “Havacılığımızın kabiliyetlerini güçlendirmek, hava savunmamızın ve Savunma Kuvvetlerimizin kabiliyetlerini güçlendirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere gerçekleştirdik. Buna karşılık olarak sık sık 'imkansız' kelimesini duyduk, ancak tutkumuz olan, savunma ihtiyacımız olan şeyi mümkün kıldık ve şimdi bu aslında bir gerçeklik, göklerimizde bir gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu biz gerçekleştirdik” dedi.

 Zelenski, eğitimini tamamlamış F-16 pilotlarının sayısının hala yetersiz olduğunu belirterek, pilotların ve mühendislerin eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Zelenski, ortak ülkelerden ilave savaş uçakları da talep etti.

Seremonide, F-16, MiG-29 ve Su-27 tipi savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu da yapıldı.

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