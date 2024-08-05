Instagram engeli ne zaman kalkacak? Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.

Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

Yetkililerle görüşecek

Süreçte yeni gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.