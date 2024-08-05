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Fenerbahçe Lille'i geçerse şampiyonlar ligi play-off turunda olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Lille'i geçerse şampiyonlar ligi play-off turunda olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, play-off turunda Slavia Prag-Union SG maçının kazananıyla eşleşecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

Play-off turu eşleşmeleri

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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