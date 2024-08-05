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CHP’de olağanüstü kurultay: Gündem tüzük değişikliği

CHP’de olağanüstü kurultay: Gündem tüzük değişikliği

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir kurultay için takvim netleştirildi, bir kurultay da tamamlandı. CHP’nin tüzük kurultayı 6-9 Eylül’de Ankara'da yapılacak. Kadın Kolları kurultayında ise genel başkan değişimi yaşandı. Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı. Kurultay takvimi de netleşti. Kurultayın sembolik açılışı, 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.

Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultay, resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde pazar günü, Kadın Kolları Olağan Kurultayı da vardı.

Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi.

Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar yarıştan çekildi.

Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

662 kayıtlı delegenin 477’sinin oyunu alan Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

Nazlıaka 146 delegenin oyunu alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP
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